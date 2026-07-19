EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO AMPLÍA OPERATIVO CONJUNTO CON LA FEDERACIÓN EN EL ESTADO

* La pasada reunión con el secretario de seguridad federal Omar García Harfuch se estableció arribo de más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en la entidad, quienes trabajarán de manera coordinada con la Guardia Civil Estatal, División Caminos, para intensificar la vigilancia en la carretera federal 57 y combatir el robo al transporte de carga, además de garantizar traslados más seguros para quienes recorren el estado durante las vacaciones de verano.

El Mandatario Estatal informó que el operativo también contempla una mayor presencia de fuerzas de seguridad en la Huasteca potosina y en otros puntos de alta afluencia turística, con recorridos preventivos y acciones estratégicas que permitirán preservar el orden, proteger a las familias potosinas y ofrecer condiciones de tranquilidad a las y los visitantes que disfrutan de los principales destinos de las cuatro regiones del estado.

Ricardo Gallardo destacó que este despliegue es resultado de la coordinación permanente entre los gobiernos Federal, Estatal y las corporaciones de seguridad, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta, mantener presencia institucional en las principales vías de comunicación y actuar de manera inmediata ante cualquier situación que afecte la paz de la población.

En materia de combate al robo de combustible, el Gobernador señaló que su administración mantiene una colaboración permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, así como con las autoridades federales competentes, mediante el intercambio de información que permita el avance de las investigaciones y desmantelamiento de grupos que pretendan desestabilizar el estado.