FINANZAS Y LA DIRECCION DE GOBERNACIÓN FACILITAN TRÁMITES A CONTRIBUYENTES

* Dependencias estatales coordinan acciones para simplificar procesos administrativos y acercar estímulos fiscales a titulares de licencias para venta de bebidas alcohólicas.

La Secretaría de Finanzas y la Dirección General de Gobernación acordaron nuevas acciones de coordinación administrativa para simplificar trámites y facilitar el acceso a los estímulos fiscales dirigidos a las y los contribuyentes.

Durante la reunión encabezada por la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, y la directora general de Gobernación, Guadalupe Chávez Meza, se revisaron mecanismos para agilizar la regularización de licencias relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas mediante facilidades administrativas.

Estas acciones permiten brindar mayor certeza jurídica, simplificar procedimientos y mantener actualizado el padrón de contribuyentes, favoreciendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Con esta coordinación, el Gobierno del Estado continúa modernizando los servicios públicos y acercando una atención más eficiente a las y los potosinos.