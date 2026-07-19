GOBIERNO DEL ESTADO CONVOCA AL PREMIO DE GOBIERNO ABIERTO 2026

* La convocatoria recibirá hasta el 25 de septiembre proyectos ciudadanos y gubernamentales que mejoren trámites, servicios públicos, transparencia y rendición de cuentas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, abrió la convocatoria del Premio San Luis Potosí de Gobierno Abierto 2026, dirigido a reconocer proyectos innovadores que contribuyan a mejorar la gestión pública, los trámites y los servicios que reciben las y los potosinos.

A través de la Contraloría General del Estado (CGE), se promoverá la participación de la ciudadanía, instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones civiles, estudiantes, académicos, dependencias y entidades estatales, mediante iniciativas que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación gubernamental y una mayor cercanía con la población.

El titular de la CGE, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, informó que podrán registrarse propuestas en las categorías Iniciativas de la Sociedad Civil e Iniciativas Gubernamentales Estatales. Añadió que los proyectos ganadores se integrarán al Banco de Proyectos del Estado para analizar su viabilidad y posible aplicación en la administración pública.

El registro permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2026. Las bases, requisitos y procedimientos de participación pueden consultarse en el portal oficial de la Contraloría General del Estado: https://contraloria-dgga.slp.gob.mx/premiosanluisgobiernoabierto.