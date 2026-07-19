EL PROGRAMA “TU CASA, TU APOYO” AVANZA EN LOS 59 MUNICIPIOS

* El Instituto Registral y Catastral coordina acciones con ayuntamientos para incorporar más familias al programa estatal de vivienda.

El Instituto Registral y Catastral mantiene reuniones de trabajo con los 59 ayuntamientos y diversas dependencias estatales para avanzar en la operación del programa “Tu Casa, Tu Apoyo”, promovido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La directora del organismo, Yahaira Martínez Martínez, informó que recientemente se realizó una jornada de coordinación en Ahualulco con la participación de autoridades municipales, Seduvop, la Comisión Estatal del Agua e Inrevis.

Las mesas técnicas permiten agilizar los procesos administrativos y facilitar la incorporación de más municipios al programa, con el propósito de acercar este beneficio a un mayor número de familias potosinas.

El trabajo coordinado permitirá ampliar la cobertura del programa en las cuatro regiones del estado y brindar mayores oportunidades de acceso a una vivienda.