GUARDIA CIVIL ESTATAL MANTIENE ACCIONES PERMANENTES A FAVOR DE LA SEGURIDAD DE SLP

• La corporación detuvo a tres personas en distintos hechos registrados en los municipios de Villa de Reyes, San Luis Potosí y Cedral.

Como resultado de los operativos permanentes de seguridad, prevención y vigilancia que se mantienen en las cuatro regiones del estado, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a tres personas en distintos hechos registrados en los municipios de Villa de Reyes, San Luis Potosí y Cedral, donde también fueron aseguradas presuntas dosis de droga y artefactos utilizados para obstaculizar la labor policial.

En una primera acción, en la comunidad de San Miguel, municipio de Villa de Reyes, elementos estatales detuvieron a Dulce “N”, de 27 años de edad, a quien le fueron aseguradas bolsas con hierba verde con las características propias de la marihuana.

En otro hecho, durante recorridos de vigilancia en la colonia Tercera Grande, en la capital potosina, agentes de la GCE detuvieron a Jaime “N”, de 33 años, a quien le fueron aseguradas dosis de una sustancia con las características propias de la droga sintética conocida como “cristal” y, finalmente, en Cedral, fue detenido Edgar “N”, de 24 años de edad, a quien se le aseguraron 20 artefactos conocidos como “ponchallantas”.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes en los 59 municipios, fortaleciendo la prevención, la vigilancia y la respuesta operativa para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.