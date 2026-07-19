¡Viva el nuevo rey! España vence a Argentina con un gol de Ferran Torres en tiempos extra y levanta su segundo título del Mundial

España se coronó Campeona del mundo por segunda ocasión en la historia al vencer 1-0 a Argentina en una dispareja Final del Mundial 2026 que se resolvió con un gol en tiempo extra de Ferran Torres, tras un aplastante dominio que tardó 106 minutos en reflejarse en el marcador. Como Iniesta en 2010.

Hasta la primera pausa de hidratación, las mejores oportunidades fueron para España, pero Lamine Yamal no resolvió las dos opciones que tuvo en el minuto 5, entregando su disparo al ‘Dibu’ Martínez y enviando un centro que rechazó la defensa, ambas desde la punta derecha del área.

Argentina intentó responder, pero la presión de España era muy efectiva, lo que llevó a los sudamericanos a buscar pases largos, lo que no funcionó en el primer ‘cuarto’ del partido.

La batalla se libraba en el medio campo, pero España volvió a amenazar al dominar la posesión, como se esperaba, y ampliar sus llegadas también por la izquierda, con Cucurella.

Un disparo de Oyarzabal que contuvo Martínez fue el tercer aviso. Y Cucurella se unió al concierto español con un disparo cruzado desde la izquierda que pasó cerca del poste. En el minuto 44, Otamendi sustituyó a Lisandro Martínez, quien salió lesionado.

Argentina apenas podía llegar a medio campo con el balón controlado y su táctica de mandar pases largos quedó evidenciada por la buena ubicación de los españoles. Así terminó un primer tiempo netamente pintado de rojo.

SEGUNDO TIEMPO

La tónica no cambió tras el descanso y el show del medio tiempo en un pletórico MetLife Stadium de Nueva Jersey. España mantenía la posesión y salía con balón controlado, y llegaba con más orden y acompañamiento ante la portería de Argentina.

En el minuto 62 entraron Pedri y Ferran Torres para hacer más evidente el aplastante dominio español, aunque faltaba reflejarlo en el marcador, ya que a esa altura iban 6-0 en oportunidades generadas tras un disparo de Olmo que escupió Martínez.

Lamine Yamal y Leo Messi, llamados a ser los grandes protagonistas, sufrieron con esa carga de responsabilidad y poco pesaban en el trámite del partido.

El DT Luis de la Fuente envió a la cancha a Mikel Merino, héroe inesperado para España en este Mundial. El agobio era impresionante. Martínez se revolvía para detener los disparos que llegaban de Pedri, Cubarsí, Barcelona y literalmente toda España. Un duelo disparejo, pero que milagrosamente llegó al minuto 80 con un empate 0-0.

En el tiempo agregado llegaron jugadas consecutivas de peligro en ambas áreas, pero no se concretaron. Luego, en un balón dividido, Enzo Fernández arrolló a Cubarsí y recibió una segunda amonestación para dejar a Argentina en desventaja rumbo a los tiempos extra.

TIEMPOS EXTRA

Con un hombre menos, Argentina no tenía más remedio que seguir defendiéndose. Más remates y más atajadas del ‘Dibu’. La misma tónica de los 90 minutos se repitió en el primer tiempo extra.

Una jugada que terminó con gol de Nico Williams se anuló por una supuesta falta en el área de Mikel Merino sobre Otamendi. No se revisó en el VAR y causó polémica porque el contacto parecía legal. Luego Merino falló un remate dentro del área.

La primera jugada del segundo tiempo extra le abrió la puerta del gol a España. Un centro desde la derecha fue retrasado porm Williams y en el corazón del área llegó Ferran Torres para sacar un zurdazo que por fin venció a Martínez. Argentina tenía 15 minutos para intentar la hazaña.

La desventaja de jugar con un hombre menos dejó a Argentina sin armas para buscar otra milagrosa remontada. Lo intentó hasta el final con cinco minutos de tiempo agregado. Pero no lo logró y Messi se despide de los Mundiales como subcampeón, para dar paso al reinado de España, nuevo monarca mundial.

Con iformación de Latin Us