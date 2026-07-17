GUARDIA CIVIL MUNICIPAL DE SOLEDAD FORTALECE SUS FILAS CON NUEVOS POLICÍAS: JUAN MANUEL NAVARRO

– Un total de 50 aspirantes iniciaron su proceso de evaluación para integrarse a la corporación; el Alcalde impulsa el fortalecimiento operativo y de capacitación para mejorar la seguridad de las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó el fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública con el inicio del proceso de evaluación de 50 aspirantes a cadetes de la Guardia Civil Municipal, quienes buscarán integrarse a la corporación una vez que acrediten los exámenes de Control y Confianza, además de su formación en la Academia Estatal de Seguridad, respondiendo al crecimiento del municipio y al compromiso de mantener una institución cercana, profesional y preparada para servir a las familias.

Las y los aspirantes ya entregaron la documentación requerida y paulatinamente acudirán al Centro de Evaluación y Control de Confianza para cumplir con las pruebas correspondientes; la meta de la Administración Municipal es que al menos 40 nuevos elementos, de este grupo, ingresen a la Academia y posteriormente se incorporen a las labores operativas, fortaleciendo áreas como Fuerzas Municipales, Vialidad, Proximidad Social, Peritos y la Unidad de Género.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal ha consolidado una política permanente de profesionalización para las y los policías, con capacitaciones en derechos humanos, primeros respondientes, atención a personas adultas mayores, perspectiva de género y otros temas que permiten brindar una atención más humana, eficiente y cercana a la ciudadanía, en seguimiento a las acciones impulsadas por el Alcalde para dignificar el servicio policial.

«En Soledad estamos construyendo una Guardia Civil cada vez más fuerte, profesional y preparada para responder a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo, seguiremos invirtiendo en la formación de nuestras y nuestros elementos, porque la seguridad de las familias merece instituciones sólidas, capacitadas y con un profundo sentido de servicio, convoco a cada policía a fortalecer la cercanía con la población, actuar con responsabilidad y privilegiar siempre la protección y tranquilidad de las familias soledenses», expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La administración municipal también mantiene condiciones laborales competitivas para su estado de fuerza, con un salario digno, prestaciones, servicio médico, seguro de gastos médicos mayores, facilidades para continuar con sus estudios y horarios que favorecen la convivencia familiar, factores que fortalecen la permanencia y el desarrollo profesional de quienes integran la corporación, reflejando el cambio que transforma la seguridad en beneficio de las y los soledenses.