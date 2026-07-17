Gobierno de la Capital rehabilita cancha deportiva para fortalecer espacios de convivencia vecinal

La Dirección de Servicios Municipales, a través del área de Imagen Urbana, realizó trabajos de pintura y mejoramiento en la cancha ubicada en la intersección de las avenidas De las Torres y José Ortiz de Domínguez.

La Dirección de Servicios Municipales, por medio de su área de Imagen Urbana, continúa con las acciones de pintado y rehabilitación de canchas deportivas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, dignos y funcionales para que niñas, niños, jóvenes y familias puedan practicar deporte y convivir en entornos adecuados.

En esta ocasión, el personal municipal llevó a cabo labores de mejoramiento en la cancha ubicada en la intersección de las avenidas De las Torres y José Ortiz de Domínguez, donde se realizaron trabajos de pintura para renovar la imagen de este espacio público y favorecer su uso por parte de las y los vecinos de la zona.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de mantener en buenas condiciones la infraestructura urbana y los espacios deportivos, impulsando entornos que promuevan la activación física, la convivencia comunitaria y una mejor calidad de vida para las familias potosinas.