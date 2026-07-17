Con operación descacharrización, ayuntamiento de SLP mejora el entorno de El Rosedal

La dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos atendió una solicitud ciudadana y retiró residuos voluminosos para fortalecer la limpieza y la salud pública en la colonia

La dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del ayuntamiento de San Luis Capital llevó a cabo una jornada de operación descacharrización en la colonia El Rosedal, donde decenas de familias participaron retirando objetos voluminosos sin utilidad de sus hogares, como parte de las acciones para mantener espacios limpios.

Durante la jornada, el director de Gestión Ecológica, Jaime Mendieta, acompañado por el subdirector Armando Alcalá, destacó que esta intervención respondió a una petición de las y los habitantes de la colonia y permitió recolectar artículos como estufas, lavadoras, secadoras, colchones, llantas y otros residuos de gran tamaño, evitando su acumulación y contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a la prevención de riesgos sanitarios.

La representante vecinal, Lulú, agradeció la pronta respuesta del gobierno de la capital a una gestión que la comunidad había solicitado desde hacía varios meses y reconoció el impacto positivo del programa. Asimismo, invitó a las y los vecinos a seguir participando en este tipo de acciones que fortalecen la limpieza de la colonia y promueven una adecuada disposición de los residuos.