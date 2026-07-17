Los Ghetto Kids llegan a Nueva York y se reúnen con Shakira para preparar su actuación en la Final del Mundial 2026

Los Ghetto Kids, la agrupación infantil de baile originaria de Uganda, ya se encuentran en Nueva York para acompañar a Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la Final del Mundial 2026 del próximo domingo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

El grupo conformado por niños y adolescentes publicó imágenes de su llegada a Estados Unidos desde hace dos días y en uno de sus videos aparecen bailando en Times Square.

“Nueva York, estamos listos. ¡Hola Uganda y África, esto es para ustedes! ¡Vamos!”, escribieron junto al clip.

Los Ghetto Kids serán parte del show que Shakira encabezará el domingo en la Final entre Argentina y España, donde interpretará su canción ‘Dai Dai’, himno el oficial del Mundial 2026.

Los jóvenes ya aparecieron junto a Shakira en el escenario durante el concierto que ofreció en Nueva Jersey al participar en la famosa ‘Caminata con la Loba‘, el ritual de apertura del tour mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

“POV: ¡Haciendo el She Wolf Walk hacia el escenario con @shakira anoche en su show en Nueva Jersey! ¡Vamos!”, se lee en la descripción de ese video.

Pero además de invitarlos a su show, Shakira llevó a los niños a una aventura turística por la ciudad de Nueva York junto a sus hijos, Milan y Sasha.

«Los @ghettokids_tfug de Uganda han cambiado nuestras vidas. ¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo! ¡Estoy tan feliz de tenerlos finalmente aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final del Mundial!», escribió en redes sociales.

Fotos y videos compartidos en redes sociales mostraron al grupo disfrutando de las atracciones icónicas de la ciudad mientras compartían tiempo de calidad juntos lejos de los focos.

Con informaciòn de Latin Us