DE CAMINAR ENTRE TIERRA A ESTRENAR UNA CALLE DIGNA: VECINOS DE ALCATRACES CELEBRAN LA TRANSFORMACIÓN DE SU COLONIA

• Habitantes de las calles Acacias y Rio Mezquite festejan el fin de décadas de espera con una obra integral que transformó calles de tierra y lodo en vialidades seguras y dignas.

Durante años, salir de casa en temporada de lluvias significaba caminar entre charcos, lodo y calles intransitables; hoy, ese panorama quedó atrás para cientos de familias de la colonia Alcatraces, donde la inauguración de la pavimentación de las calles Acacias y Río Mezquite marcó el inicio de una transformación largamente esperada y que, aseguran los propios habitantes, fue posible gracias a que el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz escuchó una petición que permaneció sin respuesta por más de tres décadas; hoy, el cambio que transforma ya se refleja en la calidad de vida de miles de personas.

La obra que benefició a más de 3 mil habitantes incluyó pavimento de concreto hidráulico, renovación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, banquetas, guarniciones, alumbrado público y señalética. Para Antonio Moreno, vecino beneficiario, el cambio es evidente. «Nos sentimos muy agradecidos porque esta obra nos ayuda mucho en el día a día, ya no batallamos con los encharcamientos ni con el lodo, también dejarán de venir a tirar escombro y la colonia se ve mucho más bonita, además, nuestras casas ahora valen más, muchas gracias al licenciado Juan Manuel Navarro por hacer esta obra que quedó completa».

La emoción también fue compartida por Leticia Martínez Ramírez, quien reconoció que la rapidez con la que se concretó el proyecto superó las expectativas de los habitantes. «Estoy muy agradecida con el presidente Juan Manuel Navarro porque nunca pensamos que esta obra se fuera a hacer tan rápido, después de tantos años se nos cumplió este sueño y nuestra colonia luce hermosa, ahora tenemos la esperanza de que continúe la transformación en los andadores para que Alcatraces quede completamente renovada, y a nosotros nos corresponde cuidar esta avenida, barrer nuestras calles y conservarla bonita para evitar inundaciones».

Para Margarita Vera Infante, la diferencia también se nota en la tranquilidad con la que ahora recorren la zona. «Antes había basura, escombro, muchos animales y cuando llovía era imposible pasar porque todo se encharcaba, hoy ya tenemos pavimento, alumbrado y nos sentimos mucho más seguros, estamos muy agradecidos con el presidente Juan Manuel Navarro porque sí nos apoyó y cumplió con nosotros, ahora nos toca cuidar esta calle y mantener limpio el frente de nuestras casas para que siga viéndose así de bonita».

Entre aplausos y muestras de agradecimiento, las familias coincidieron en que la primera vialidad rehabilitada cambió la imagen de la colonia y marcó el inicio de una nueva etapa para Alcatraces. Con esta obra, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de impulsar infraestructura que fortalezca la movilidad, la seguridad y el bienestar de las familias, como parte del cambio que transforma.