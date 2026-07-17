RICARDO GALLARDO SE UBICA EN PRIMER LUGAR NACIONAL DE APROBACIÓN: MITOFSKY

* San Luis Potosí tiene un gobierno presente y cercano a la gente; Ricardo Gallardo alcanzó 63.5 por ciento de aprobación ciudadana.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se ubicó en el primer lugar nacional de aprobación entre las y los 32 mandatarios estatales, con una calificación de 63.5 por ciento durante junio, de acuerdo con el Ranking Mitofsky publicado por El Economista https://goo.su/GTMQMhn la encuesta fue realizada a 57 mil 208 personas mayores de 18 años, mediante dispositivos móviles con acceso a internet.

Además, el Mandatario potosino avanzó de 62.7 por ciento en mayo a 63.5 por ciento en junio, superando a Mara Lezama, de Quintana Roo, con 61.8 por ciento; Mauricio Kuri, de Querétaro, con 61.6; y Clara Brugada, de la Ciudad de México, con 61.2 por ciento.

Estos resultados reflejan el intenso trabajo realizado desde el primer día de la administración estatal, mediante un gobierno presente que escucha, atiende y mantiene contacto directo con las y los potosinos en las cuatro regiones del Estado.

Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la confianza ciudadana responde a una gestión que permanece en territorio, acerca programas sociales, amplía la infraestructura, mejora la movilidad, atiende la seguridad y lleva servicios y oportunidades a las familias que durante décadas permanecieron en el abandono.

La medición también coloca al Gobernador potosino como el mandatario mejor evaluado de la región Bajío-Occidente y dentro de la categoría de aprobación sobresaliente, al superar los 60 puntos, en junio, el promedio nacional de aprobación de las y los gobernadores fue de 52.4 por ciento, por lo que Ricardo Gallardo se posicionó 11.1 puntos por encima de esa referencia.

El Gobernador señaló que este primer lugar no es motivo para conformarse o detener el ritmo, sino todo lo contrario, seguir con la responsabilidad aún mayor de responder a la confianza de las familias tal y como lo instruyó en su pasada reunión con sus titulares estatales; “No vamos a aflojar el paso por nada seguiremos trabajando junto con todo el gabinete, cercanos a la gente como nunca antes, recorriendo las cuatro regiones y dando continuidad al cambio que ya se vive en San Luis Potosí”, expresó.