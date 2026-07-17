ALIANZA EMPRESARIAL RESPALDA DIÁLOGO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

* La iniciativa del Gobernador Ricardo Gallardo permitirá construir una regulación moderna, plural y con participación de especialistas, academia y sectores productivos.

La Alianza Empresarial respaldó la convocatoria del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para realizar un Parlamento Abierto y una consulta especializada que permitan analizar los retos de la inteligencia artificial en materia de libertad de expresión, derechos digitales y desarrollo tecnológico.

Durante el primer encuentro de diálogo institucional encabezado por el Mandatario Estatal, la coordinadora de la Alianza Empresarial y presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí, Imelda Elizalde Martínez, reconoció la apertura del Gobierno del Estado para incluir a distintos sectores de la sociedad en la revisión del marco normativo.

La representante empresarial consideró acertada la integración de un consejo plural que reúna a especialistas, instituciones académicas, organismos empresariales, representantes sociales y autoridades, con el propósito de construir una propuesta legislativa sólida, equilibrada y acorde con los desafíos actuales.

Destacó que el Gobernador Ricardo Gallardo planteó un análisis amplio de los aspectos técnicos, jurídicos y sociales relacionados con la inteligencia artificial y las plataformas digitales, lo que permitirá elaborar una iniciativa con mayor precisión, alcance y capacidad de respuesta.

Elizalde Martínez señaló que la revisión del marco legal también abre oportunidades para el desarrollo económico, la innovación y el aprovechamiento responsable de las nuevas tecnologías en San Luis Potosí.

Finalmente, afirmó que la participación conjunta de la sociedad, la academia, especialistas y el sector productivo será fundamental para construir una regulación moderna, incluyente y orientada al interés público, que proteja los derechos de las personas sin limitar el avance tecnológico.