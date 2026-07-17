DIF ESTATAL GARANTIZA ALIMENTACIÓN ESCOLAR A MÁS DE 164 MIL ESTUDIANTES

* El programa ha distribuido más de nueve millones de raciones alimenticias e incorporado frutas y verduras frescas en planteles de 17 municipios.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) garantiza alimentación nutritiva a 164 mil niñas, niños y adolescentes de las cuatro regiones de San Luis Potosí, mediante la operación del Programa de Alimentación Escolar en su modalidad caliente.

Durante el segundo semestre de 2025 y lo que va de 2026, el programa ha distribuido más de nueve millones de raciones alimenticias, como parte de las acciones del Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, para atender las necesidades de la niñez y favorecer su desarrollo integral.

El DIF Estatal también incorporó frutas y verduras frescas en planteles de 17 municipios de las regiones Altiplano, Media y Centro, con el propósito de complementar los menús escolares y promover hábitos de alimentación saludable desde la infancia.

La directora general del DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, destacó que estas acciones contribuyen al desarrollo físico e intelectual de las y los estudiantes, además de apoyar su desempeño académico y permanencia en las aulas.

Con la entrega permanente de alimentos nutritivos, el Gobierno del Estado amplía la atención a la población escolar y brinda mejores condiciones para que niñas, niños y adolescentes continúen su formación.