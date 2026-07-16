spot_img
SOLEDAD

GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD FORTALECE LA PROXIMIDAD SOCIAL ENTRE LA NIÑEZ

By Redacción
65
spot_img
jueves, julio 16, 2026

– Con juegos y dinámicas divertidas, oficiales de Proximidad Social, acompañados de las botargas «Chano», «Chole» y «Chanito», promueven la confianza, el autocuidado y una cultura de la prevención entre niñas y niños que participan en los campamentos de verano en Soledad.

Con el objetivo de fortalecer la confianza y cercanía entre la niñez y las instituciones de seguridad, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través de sus agentes del área de Proximidad Social, acercan actividades recreativas a niñas y niños que participan en los campamentos de verano organizados por el Sistema Municipal DIF y la Coordinación de Bibliotecas Municipales.

Mediante el juego y dinámicas de activación física, las y los oficiales acompañados de “Chano», «Chole» y «Chanito», han convivido con 129 niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad, promoviendo a través de actividades de integración, el autocuidado, el respeto y la importancia de confiar en las autoridades cuando necesiten ayuda.

Hasta el momento, los agentes han realizado una visita en los campamentos de las colonias 21 de Marzo, Primero de Mayo y San Luis I, donde las y los menores han tenido la oportunidad de conocer de cerca a los oficiales que diariamente trabajan para cuidar su colonia.

Los recorridos de las y los oficiales de Proximidad Social y las botargas «Chano», «Chole» y «Chanito», continuarán en los diferentes campamentos de verano que permanecerán con actividades hasta el próximo 7 de agosto, llevando momentos de diversión, aprendizaje y convivencia para los integrantes más pequeños de las familias soledenses.

Con estas dinámicas, la Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso de mantenerse cercano a las niñas y niños, mediante experiencias alegres, promoviendo valores y confianza hacia las figuras de autoridad.

spot_img
Artículo anterior
EN MESA REGIONAL DE SEGURIDAD, GCM DE SOLEDAD PRESENTA RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HRS
Artículo siguiente
GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD PREPARA ESPECTACULAR FINAL DE LA FIESTA FUTBOLERA: ESPAÑA VS ARGENTINA
spot_img
spot_img
spot_img