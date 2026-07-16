GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD FORTALECE LA PROXIMIDAD SOCIAL ENTRE LA NIÑEZ

– Con juegos y dinámicas divertidas, oficiales de Proximidad Social, acompañados de las botargas «Chano», «Chole» y «Chanito», promueven la confianza, el autocuidado y una cultura de la prevención entre niñas y niños que participan en los campamentos de verano en Soledad.

Con el objetivo de fortalecer la confianza y cercanía entre la niñez y las instituciones de seguridad, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través de sus agentes del área de Proximidad Social, acercan actividades recreativas a niñas y niños que participan en los campamentos de verano organizados por el Sistema Municipal DIF y la Coordinación de Bibliotecas Municipales.

Mediante el juego y dinámicas de activación física, las y los oficiales acompañados de “Chano», «Chole» y «Chanito», han convivido con 129 niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad, promoviendo a través de actividades de integración, el autocuidado, el respeto y la importancia de confiar en las autoridades cuando necesiten ayuda.

Hasta el momento, los agentes han realizado una visita en los campamentos de las colonias 21 de Marzo, Primero de Mayo y San Luis I, donde las y los menores han tenido la oportunidad de conocer de cerca a los oficiales que diariamente trabajan para cuidar su colonia.

Los recorridos de las y los oficiales de Proximidad Social y las botargas «Chano», «Chole» y «Chanito», continuarán en los diferentes campamentos de verano que permanecerán con actividades hasta el próximo 7 de agosto, llevando momentos de diversión, aprendizaje y convivencia para los integrantes más pequeños de las familias soledenses.

Con estas dinámicas, la Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso de mantenerse cercano a las niñas y niños, mediante experiencias alegres, promoviendo valores y confianza hacia las figuras de autoridad.