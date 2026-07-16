GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD PREPARA ESPECTACULAR FINAL DE LA FIESTA FUTBOLERA: ESPAÑA VS ARGENTINA

• El Alcalde, Juan Manuel Navarro invita a todas las familias locales y visitantes a disfrutar la final del Mundial de fútbol, este domingo en pantalla gigante, con stand parrillero, botanas y un ambiente musical que ha conquistado a miles de asistentes, en una Plaza principal.

Con un registro de tardes y noches llenas de gran algarabía y emoción en el marco de la Fiesta Futbolera que se vive en la Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz invitó a todas las familias locales y visitantes a cerrar con broche de oro la Fiesta Futbolera este domingo 19 de julio; se transmitirá en pantalla gigante la gran final del torneo internacional de fútbol entre las selecciones de España y Argentina, en un ambiente de convivencia, diversión y acceso totalmente gratuito para toda la población.

La invitación forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal de mantenerse cerca de la ciudadanía con actividades que fortalezcan la convivencia social y el cambio que se vive en Soledad. Este encuentro podrá disfrutarse en un ambiente festivo que incluirá el ya tradicional stand parrillero, botanas para las y los asistentes, animación y todas las amenidades que durante las últimas semanas han reunido a miles de personas en el corazón del municipio, confirmando que este espacio se ha convertido en uno de los puntos de reunión favoritos.

«Queremos que las familias vuelvan a reunirse para disfrutar de esta gran final, que vivan la emoción del partido en un ambiente de alegría y tranquilidad, los esperamos en nuestra Plaza Principal para cerrar esta gran fiesta del fútbol como lo hemos hecho durante todo el torneo: unidos y muy cerca de nuestra gente», expresó el edil soledense.

La Fiesta Futbolera comenzará a las 12:00 horas; el partido en la pantalla iniciará a las 13:00 horas, una vez concluido el encuentro, las familias podrán disfrutar de la presentación musical del grupo Kumbia de Barrio (KDB); posteriormente, a partir de las 17:00 horas, el grupo de danza folclórica Metzonalli ofrecerá un espectáculo para cerrar con un ambiente de fiesta y tradición esta jornada especial en la Plaza Principal.

El Gobierno Municipal reiteró que el acceso será completamente gratuito e invitó a la población a llegar con anticipación para disfrutar de todas las actividades preparadas para esta última transmisión, en una celebración que refleja el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, al generar espacios de sano esparcimiento, fortalecer la unión entre las familias y mantener un gobierno cercano que escucha y atiende a su gente.