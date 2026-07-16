Gobierno de la Capital obtiene reconocimiento internacional por sus acciones contra el cambio climático

Con acciones del Ayuntamiento de San Luis Capital, la ciudad recibió las Medallas GCoM 2026, un reconocimiento internacional que destaca avances en mitigación, adaptación y transición energética.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, que dirige el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, dio a conocer que la Capital fue distinguida con las Medallas GCoM 2026, un reconocimiento otorgado por el Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), la mayor alianza mundial de gobiernos locales comprometidos con la acción climática. La distinción reconoce a las ciudades que acreditan avances verificables en la implementación de políticas públicas para enfrentar el cambio climático.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos informó que la distinción fue concedida tras evaluar el cumplimiento de estándares internacionales en tres ejes clave: la mitigación del cambio climático, la adaptación para fortalecer la resiliencia urbana y la implementación de estrategias de transición energética orientadas al desarrollo sostenible. Gracias a estos avances, San Luis Capital se consolida entre las ciudades que cumplen con criterios internacionales en materia de acción climática.

La dependencia destacó que el GCoM reúne a más de 14 mil ciudades y gobiernos locales de 148 países, bajo el impulso de la Unión Europea y con el respaldo de organismos internacionales y redes globales de ciudades. Asimismo, subrayó que este reconocimiento valida los resultados de las políticas públicas implementadas por el Gobierno Municipal, al tiempo que fortalece el posicionamiento internacional de San Luis Capital como una ciudad comprometida con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Este reconocimiento internacional refleja la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo para colocar la sostenibilidad como uno de los ejes del desarrollo municipal. Asimismo, las Medallas GCoM 2026 consolidan el compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las presentes y futuras generaciones.