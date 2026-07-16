Gobierno de la Capital escucha a Bocas y prioriza obras con sus habitantes

El Delegado Jaime Waldo Luna se reunió con la población de La Manta, Terrones y La Encin

Coincide con las potosinas y potosinos que ahí viven en que es prioridad la modernización de caminos.

Continúa el Delegado de Bocas, Jaime Waldo Luna con recorridos por distintas localidades de la zona rural de San Luis Capital, para atender sus principales demandas y priorizar obras, acciones y programas en beneficio de sus habitantes.

Para ello, se reunió con potosinas y potosinos que viven en las comunidades de La Manta, Terrones y La Encina, quienes entre sus principales necesidades plantearon al titular de esta demarcación seguir con la modernización de caminos rurales.

“Con el respaldo del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, vamos a programar ese tipo de intervenciones para que las familias cuenten con más y mejores vías de comunicación. Además, estamos convencidos de que cuando se trabaja de la mano con la gente, las soluciones llegan y se materializan”, declaró el funcionario capitalino.

Waldo Luna también dejó en claro que se continuarán con estos acercamientos con la población de esta zona de San Luis Potosí, para escuchar sus principales requerimientos, pero igualmente, para hacer las gestiones necesarias para que se concreten proyectos de alto impacto social.

En Bocas, añadió el Delegado, el mejoramiento de caminos es una prioridad para contar con vías más seguras, para garantizar la movilidad de quienes habitan en poblados rurales, pero también para impulsar el progreso de las personas que se dedican a la producción del campo.