Enrique Galindo consolida alianza con los industriales por la seguridad de la Zona Industrial

Este jueves en las instalaciones de la empresa Mabe, el Alcalde instaló el Consejo de Seguridad que reúne al sector empresarial, autoridades de los tres órdenes de gobierno, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y personal municipal, como parte de un modelo de participación ciudadana reconocido nacionalmente y aplicado en toda la Capital.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo de Seguridad de la Zona Industrial, un mecanismo permanente de coordinación que reúne por primera vez a representantes empresariales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y empresas de seguridad privada. Durante la sesión, Jorge Jaramillo Baena asumió la presidencia del Consejo y José de Jesús Torres Sandoval la Secretaría Técnica.

Este Consejo se incorpora al modelo de seguridad ciudadana de San Luis Capital, reconocido a nivel nacional y alineado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la participación de la sociedad organizada en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia. Se trata de una labor conjunta entre autoridades y ciudadanía que ya opera mediante más de 800 Comités de Seguridad Ciudadana en colonias y comunidades, además de un esquema consolidado en el Centro Histórico, donde la coordinación permanente ha permitido atender las necesidades particulares de este sector.

Enrique Galindo destacó que la Zona Industrial concentra diariamente alrededor de 120 mil trabajadores, usuarios y visitantes, una población equivalente a la del cuarto municipio más grande del estado, por lo que requiere una estrategia específica y acorde con su importancia económica. El Alcalde instruyó mantener un mando operativo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con elementos y patrullas asignados para fortalecer la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta.

En la integración del Consejo participaron funcionarios del Gobierno de la Capital, corporaciones municipales y estatales, representantes de la Fiscalía General de la República, del Ejército Mexicano, Protección Civil Municipal y Estatal, el Cuerpo de Bomberos, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, parques industriales y empresas de los sectores automotriz, manufacturero, metalúrgico, petroquímico, logístico y de seguridad patrimonial. Esta amplia representación permitirá compartir información, identificar riesgos y construir soluciones conjuntas para cada sector del corredor industrial.

Mario González Martínez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, afirmó que el trabajo coordinado permitirá avanzar hacia una Zona Industrial más segura y competitiva. Por su parte, Pablo Díaz del Castillo, director general de Mabe-Leiser, señaló que la seguridad es una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y usuarios, por lo que reconoció la creación de un espacio permanente para atender problemáticas y dar seguimiento a los acuerdos.

El Alcalde Enrique Galindo señaló que este modelo podrá evolucionar para incorporar a otros municipios de la zona metropolitana y fortalecer la coordinación con las empresas de seguridad privada. Reiteró que el Consejo contará con respaldo jurídico, administrativo y operativo para generar condiciones de seguridad, confianza y competitividad que favorezcan a quienes trabajan, invierten y transitan diariamente por la Zona Industrial de San Luis Potosí.