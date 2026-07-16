EN MESA REGIONAL DE SEGURIDAD, GCM DE SOLEDAD PRESENTA RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HRS

Este jueves 16 de julio, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez participó en la Mesa Regional de Seguridad llevada acabo en las instalaciones de la comadancia municipal donde en representación del Director General comisario Víctor Aristarco Serna Piña, el director de Fuerzas Municipales, Ulises López Rendón, presentó un balance de resultados obtenidos del 15 al 16 de julio.

– 121 colonias recorridas para prevenir delitos

– 16 arrestos por faltas administrativas

– 13 detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP)

– 87 labores de proximidad social en zonas comerciales

– 39 acciones de proximidad en escuelas

– 7 auxilio por violencia familiar

– 32 auxilios ciudadanos atendidos

– Aseguramiento de 2 dosis de cocaína; 3 dosis de metanfetaminas; 1 bolsa con marihuana; 1 motocicleta con reporte de robo sin violencia

Asimismo, durante la reunión la Guardia Civil Municipal de Soledad acordó junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortalecer las labores de coordinación y vigilancia para preservar el orden y garantizar la paz de las familias potosinas.