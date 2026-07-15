ZUMBANDA VOL. 3 REGRESA A SOLEDAD CON MÁS ENERGÍA, MÚSICA EN VIVO Y GRANDES SORPRESAS

• Este viernes 17 de julio, la Plaza Principal se encenderá con la energía de la música en vivo y una mega clase de zumba, rifas, playeras gratuitas y diversión para toda la familia.

Luego del éxito y la extraordinaria respuesta registrada en sus dos ediciones anteriores, Zumbanda Vol. 3 vuelve este viernes 17 de julio, a las 18:00 horas, en la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, con una experiencia renovada que combinará la activación física con el ambiente festivo de la música en vivo, con la participación de Pipazo Cumbiero y Chuy Lechuga y Los Consagrados.

Este encuentro, impulsado para fortalecer la convivencia y promover estilos de vida saludables, se realiza siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano que escucha y atiende a las familias, impulsando espacios gratuitos de recreación y bienestar como parte del cambio que transforma que sigue acercando actividades de calidad a la población.

Durante esta tercera edición, las y los asistentes podrán obtener boletos totalmente gratuitos, con los que también recibirán una playera oficial hasta agotar existencias y, además, participarán en una gran rifa de obsequios para el hogar y de uso personal, ya que cada boleto contará con un folio para el sorteo; los boletos ya pueden recogerse sin costo en las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud, ubicado en Avenida Bellavista #1049, por lo que se invita a la ciudadanía a asegurar su lugar con anticipación.

La jornada ofrecerá una intensa sesión de zumba y ejercicios dirigidos por instructores certificados, acompañados por música en vivo para convertir la actividad física en una auténtica celebración; asimismo, se instalará una ludoteca para brindar un espacio seguro de entretenimiento para niñas y niños, permitiendo que madres, padres y acompañantes disfruten plenamente de la activación física en un ambiente familiar, de sana convivencia y cercanía con la comunidad.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de acercar deporte, cultura y recreación para todas las edades, fortaleciendo la unión familiar y fomentando hábitos saludables; la invitación está abierta para que las y los soledenses sean parte de una tarde llena de ritmo, ejercicio, alegría y sorpresas, en un evento que regresa más grande, dinámico y enérgico gracias a la confianza y participación de la ciudadanía.