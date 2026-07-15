CON RESULTADOS EN EL SECTOR EDUCATIVO, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD OFICIALIZA CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026

– Más de 56 mil estudiantes de nivel básico concluyeron el ciclo escolar 2025-2026; el Ayuntamiento reafirma su respaldo permanente a la educación y al bienestar de las familias soledenses.

Con una emotiva ceremonia realizada en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez efectuó la clausura oficial del ciclo escolar 2025-2026 durante la graduación de la generación 2020-2026 de la Escuela Primaria “Jesús Silva Herzog”; en este marco, la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal informó que 56 mil 488 alumnas y alumnos de nivel básico concluyeron oficialmente sus actividades académicas e iniciaron el periodo vacacional, reflejo del compromiso permanente del Gobierno Municipal con el fortalecimiento de la educación y el bienestar de las familias.

El evento fue encabezado por el secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, en representación del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien mantiene como prioridad impulsar acciones cercanas a la comunidad estudiantil, respaldar a las instituciones educativas y atender las necesidades de niñas, niños y jóvenes, como parte del cambio que transforma; el funcionario reconoció el esfuerzo de las y los egresados, así como el acompañamiento de docentes y familias en esta importante etapa.

«La educación es la mejor herramienta para construir un mejor futuro y desde el Ayuntamiento seguiremos siendo aliados de las escuelas y de las familias soledenses, con acciones que respondan a sus necesidades y fortalezcan el desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes», expresó Benjamín Pérez Álvarez durante la ceremonia.

Asimismo, la Dirección de Educación y Acción Cívica destacó que, por instrucción del Gobierno Municipal, durante el receso escolar la Guardia Civil Municipal realizará rondines de vigilancia en cerca de 280 escuelas para contribuir a su resguardo, mientras que continuarán las gestiones de apoyo en infraestructura, pintura y abastecimiento de agua mediante pipas cuando así lo requieran los planteles.

Tan solo en este ciclo, alrededor de 15 escuelas recibieron apoyo de infraestructura y semanalmente se programaron 17 pipas de agua para atender a 42 instituciones de todos los niveles educativos, además de servicios extraordinarios por fallas en pozos.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reiteró que seguirá cercano a la comunidad educativa durante el periodo vacacional y recordó que el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto, mientras que el personal docente retomará actividades el 24 de agosto, reafirmando el compromiso de escuchar y atender a las familias para seguir construyendo mejores oportunidades para las nuevas generaciones.