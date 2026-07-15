AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD APLICA LIMPIEZA PROFUNDA EN PREDIO DE LA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS

– La Dirección de Servicios Municipales atendió un reporte, el cual generó el retiro de más de seis toneladas de desechos. Se hace un llamado a la población a evitar el abandono de desechos en espacios públicos.

Un operativo de limpieza realizado por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, generó el retiro de seis toneladas de residuos de un predio baldío que era utilizado como tiradero en la colonia Hogares Ferrocarrileros segunda sección, lo que permitió eliminar un foco de contaminación que representaba un riesgo para la salud de las familias que habitan en la zona, restableciendo el orden del espacio público.

El titular de Servicios Municipales del Ayuntamiento, Antonio Zamarripa Quintero, informó que por indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se aplican todos los esfuerzos para mantener limpio el transitar de automovilistas y peatones en la vía pública, sobre todo, cuando se trata de situaciones que ponen en riesgo la salud de la población.

Informó que este terreno presentaba una problemática recurrente, pese a haber sido saneado anteriormente. «Estamos realizando un análisis de estos espacios donde se ha detectado que desechan basura de manera clandestina, y trabajamos para evitar que el problema crezca y, en coordinación con Ecología, identificar y atender oportunamente este tipo de predios para proteger la salud de la ciudadanía; tan solo en este terreno retiramos seis toneladas de desechos y, en promedio, hemos intervenido cinco predios con esta misma situación», señaló.

Añadió que la dependencia mantiene labores diarias de limpieza y mantenimiento de áreas verdes en distintos sectores del municipio, además de reforzar una campaña de concientización para que la población evite tirar basura en terrenos baldíos y denuncie a quienes incurran en esta práctica.

Con ello, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de escuchar y atender a las familias, previniendo riesgos sanitarios y fortaleciendo un entorno más limpio para todas y todos, de la mano de la propia ciudadanía, cuya labor es indispensable para avanzar con mayor agilidad en el cuidado de los espacios comunes.