San Luis Capital, única representante de Latinoamérica en Congreso Mundial de Turismo en Tailandia

El Observatorio Turístico Municipal fue la única participación latinoamericana en el ICOHT 2026, donde presentó ante especialistas internacionales su modelo de gobernanza, planeación y medición del impacto social del turismo.

San Luis Capital llevó la representación de Latinoamérica a la 12.ª Conferencia Internacional sobre Hostelería y Gestión Turística, ICOHT 2026, celebrada en Bangkok, Tailandia. El Observatorio Turístico Municipal fue el único proyecto latinoamericano incluido en este encuentro, uno de los principales foros internacionales sobre innovación, políticas públicas y gestión de destinos.

Ante investigadores, especialistas y líderes turísticos de distintos continentes, la representación potosina presentó un modelo que utiliza información, indicadores y evidencia para medir los impactos sociales del turismo, fortalecer la planeación estratégica y mejorar la toma de decisiones del Gobierno Municipal.

La exposición formó parte del módulo de Política y Gobernanza, integrado principalmente por ponentes de Asia, Europa y África. En este escenario internacional, San Luis Capital destacó como la única voz de América Latina y mostró una experiencia municipal orientada a evaluar cómo la actividad turística beneficia a las comunidades y contribuye al desarrollo económico y social.

Durante el Congreso también se analizaron temas como turismo regenerativo, transformación digital, innovación, bienestar de las comunidades anfitrionas y nuevos modelos de gobernanza. La participación potosina permitió colocar al municipio en el debate internacional y establecer vínculos con instituciones académicas y organismos especializados.

Esta presencia internacional es resultado de la política pública impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para consolidar a San Luis Capital como un destino competitivo, incluyente y con una gestión basada en datos. Ser la única representación latinoamericana en el ICOHT 2026 confirma que el modelo turístico de la ciudad ya es observado y reconocido más allá de México.