Trámites de San Luis Capital, con modelo inédito de calidad cumplimiento

La revista especializada Turing Magazine señaló que ningún otro ayuntamiento de México ha integrado las normas ISO 9001, ISO 37301 e ISO 37001 en un mismo sistema de gestión municipal.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, fue reconocido por Turing Magazine por impulsar una estrategia inédita en México para fortalecer la calidad de los servicios, el cumplimiento de la normativa y la prevención de actos de corrupción. El medio especializado destacó que la Secretaría General del Ayuntamiento trabaja en la implementación conjunta de tres normas internacionales que convertirían a San Luis Potosí en referente nacional de profesionalización gubernamental.

El sistema integra la norma ISO 9001, enfocada en garantizar procesos medibles y sujetos a mejora continua; la ISO 37301, que establece mecanismos de cumplimiento legal y códigos de conducta; y la ISO 37001, destinada a prevenir, detectar y atender riesgos de soborno. De acuerdo con la publicación, aunque algunos municipios cuentan con una o dos certificaciones, ninguno ha logrado articular las tres dentro de un solo modelo de gestión.

Turing Magazine resaltó que esta iniciativa permitirá que la calidad, la legalidad y la integridad formen parte central de los procedimientos administrativos y no sean acciones aisladas. Con este esfuerzo, el Gobierno de la Capital avanza hacia una administración más transparente, auditable y confiable, capaz de generar un precedente que pueda ser replicado por otros ayuntamientos del país.