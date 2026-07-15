Más del 80% de laudos municipales, son de anteriores administraciones

El primer síndico municipal, Víctor Salgado Delgadillo, aclaró que la mayoría de los laudos liquidados se originaron en administraciones anteriores. Destacó que el Ayuntamiento ha cumplido resoluciones judiciales y promovido acuerdos para proteger las finanzas municipales.

El primer síndico municipal, Víctor Salgado Delgadillo, precisó que los pagos realizados por concepto de laudos laborales durante las administraciones 2021-2024 y 2024-2027 corresponden, en su mayoría, a juicios originados en gobiernos anteriores, principalmente en los periodos 2015-2018 y 2018-2021, por lo que resulta incorrecto atribuir dichos conflictos a la actual gestión municipal.

Explicó que cerca del 80 por ciento de los laudos cubiertos por el Ayuntamiento derivan de procedimientos laborales iniciados en administraciones pasadas, cuya resolución fue emitida por autoridades jurisdiccionales competentes. En ese sentido, señaló que el cumplimiento de estas sentencias constituye una obligación legal y administrativa para el Municipio, ya que desacatarlas podría generar costos adicionales por intereses, actualizaciones y otras sanciones.

Salgado Delgadillo destacó que, además de cumplir con los mandatos judiciales, la actual administración ha impulsado mecanismos de conciliación para alcanzar acuerdos con trabajadores involucrados en litigios laborales, evitando que los montos de las indemnizaciones continúen incrementándose y reduciendo el impacto económico sobre las finanzas municipales.

El primer síndico reiteró que la prioridad del Gobierno de la Capital ha sido actuar con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, proteger el patrimonio municipal y garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades laborales, siempre con apego a la legalidad y transparencia.