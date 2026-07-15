Enrique Galindo cumple con agua a comunidades rurales: entrega pozo rehabilitado

El Alcalde entregó la rehabilitación integral del pozo de Mesa de los Conejos, que después de 24 años recibió su primer mantenimiento de fondo para beneficiar a más de mil familias de Mesa de los Conejos e Insurgentes.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos entregó la rehabilitación integral del pozo de Mesa de los Conejos, con lo que el Gobierno de la Capital mejora el abastecimiento de agua para más de mil familias de esta comunidad y de Insurgentes. Habitantes de la zona reconocieron la respuesta del Alcalde a una necesidad prioritaria y celebraron que la obra permita recuperar el suministro con mayor capacidad.

El pozo, que había operado durante 24 años sin recibir mantenimiento de fondo, fue sometido a una intervención que incluyó la renovación de infraestructura y la instalación de una nueva bomba. Enrique Galindo explicó que los estudios técnicos determinaron que sí existe disponibilidad de agua en el subsuelo y que el problema se encontraba en el deterioro del equipo.

“Este era un compromiso con las familias de Mesa de los Conejos e Insurgentes y hoy venimos a cumplirlo. Sabemos lo que significa contar con agua en sus hogares y por eso seguimos llevando obras prioritarias a las comunidades rurales”, afirmó el Alcalde, quien destacó la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Cabildo y legisladores para concretar acciones que mejoren las condiciones de vida de la población.

El Presidente Municipal anunció también nuevas obras para la comunidad de Pozuelos, entre ellas la construcción de un puente y la pavimentación de las calles Simón de la Cruz y Leyva. Informó que el Gobierno de la Capital ya cuenta con recursos y estudios técnicos para perforar un nuevo pozo que permita fortalecer el abastecimiento de agua en esa localidad.

Durante la entrega, los diputados David Azuara y Rubén Guajardo reconocieron el trabajo encabezado por Enrique Galindo para atender las necesidades de las comunidades rurales. Coincidieron en que estos resultados derivan de un Gobierno de la Capital que mantiene presencia permanente en el territorio, escucha directamente a las familias y transforma sus peticiones en obras concretas.