Cabildo Capitalino aprueba delimitación y protección de las 344 hectáreas del emblemático Paseo de la Presa

El Pleno aprobó la delimitación técnica y jurídica de 344 hectáreas de esta área natural protegida; también instituyó nuevas fechas oficiales en favor de la Diversidad Sexual y el orgullo LGBTIQ+ y avaló acuerdos financieros y administrativos.

El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad el dictamen técnico catastral del Área Natural Protegida Paseo de la Presa, bajo la modalidad de Parque Urbano, mediante el cual quedó delimitado con precisión un polígono de 344 hectáreas, con sus respectivas colindancias y plano de localización. La determinación fortalece la conservación y protección de uno de los patrimonios naturales más importantes de San Luis Capital.

La delimitación, impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, es resultado de cinco años de recorridos físicos, fotogrametría aérea, análisis históricos y jurídicos, además del uso de tecnología de alta precisión. Este trabajo brinda certeza territorial, da claridad a los predios colindantes y permitirá avanzar en la elaboración del Plan de Manejo para garantizar la adecuada preservación del Paseo de la Presa.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad instaurar el 17 de mayo como Día Municipal por la Igualdad y la No Discriminación de las Personas de la Diversidad Sexual y de Género; declarar junio como Mes Municipal del Orgullo LGBTIQ+ y establecer el 28 de junio como Día Municipal del Orgullo LGBTIQ+. Las regidoras Adriana Urbina Aguilar y Margarita Hernández Fiscal reconocieron la disposición del Pleno y del Presidente Municipal para consolidar una ciudad más incluyente y respetuosa de los derechos humanos.

El Alcalde Enrique Galindo afirmó que estos acuerdos representan avances sustanciales en la construcción de una Capital donde todas las personas sean reconocidas sin distinción. En la sesión participó Adrián Barrios Muñoz, coordinador de la Unidad Especializada de Atención a las Poblaciones LGBTIQ+ del Gobierno Municipal.

Asimismo, el Cabildo aprobó por mayoría el Segundo Informe Trimestral Financiero del Ejercicio Fiscal 2026, presentado por las comisiones de Hacienda Municipal y Vigilancia; además de diversos dictámenes en materia de pensiones. También se recibieron los informes trimestrales de las comisiones permanentes y los reportes correspondientes a junio de las delegaciones de La Pila y Bocas, así como de la Secretaría General.