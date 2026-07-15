Enrique Galindo se consolida entre los alcaldes mejor evaluados del país: Rubrum

San Luis Capital ocupa el segundo lugar nacional en servicios públicos y cercanía ciudadana; además, se ubica entre los primeros sitios en desempeño y seguridad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos se mantiene entre los presidentes municipales mejor calificados de las capitales del país, de acuerdo con la evaluación de julio de la casa encuestadora Rubrum. San Luis Potosí alcanzó el segundo lugar nacional en servicios públicos, con una calificación de 7.12, uno de los rubros que refleja con mayor claridad el trabajo cotidiano del Gobierno de la Capital en limpieza, alumbrado, mantenimiento urbano y recuperación de espacios públicos.

La medición también colocó a Enrique Galindo en el segundo sitio nacional en cercanía con la ciudadanía, con 7.50 puntos, resultado que confirma una administración presente en colonias, barrios y comunidades, con programas permanentes de atención directa y seguimiento a las necesidades de la población. En trabajo y desempeño, el Presidente Municipal obtuvo el cuarto lugar nacional, con una calificación de 7.07, con lo que San Luis Capital se mantiene dentro del grupo de gobiernos municipales con mejores resultados.

En materia de seguridad, la Capital potosina se posicionó en el sexto lugar del país, con 6.51 puntos, por encima de la mayoría de las ciudades evaluadas. Estos resultados reconocen una gestión municipal sólida, cercana y efectiva, encabezada por Enrique Galindo, que combina servicios públicos de calidad, presencia permanente en territorio, buen desempeño administrativo y acciones para fortalecer la tranquilidad de las familias potosinas.