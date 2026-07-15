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ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA 62 CUARTOS DORMITORIO EN ALAQUINES

By Redacción
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jueves, julio 16, 2026

* Con una inversión superior a seis millones de pesos, familias de siete comunidades cuentan con nuevos espacios para reducir el hacinamiento y mejorar sus condiciones de vivienda.

El Gobierno del Estado concluyó la construcción y entrega de 62 cuartos dormitorio en el municipio de Alaquines, con una inversión superior a seis millones de pesos, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza.

Las acciones beneficiaron a familias de las comunidades de Martínez, El Sabino, La Cañada, San José del Corito, Nueva Reforma, Olla del Durazno y Rancho de Pro, donde se construyeron espacios equipados con impermeabilización, pintura, instalación eléctrica, puertas y ventanas.

La funcionaria señaló que estas obras contribuyen a reducir el rezago habitacional y el hacinamiento, brindando espacios más adecuados para las familias que requerían ampliar sus viviendas.

La estrategia forma parte de los programas de infraestructura social que el Gobierno del Estado desarrolla en comunidades con mayores necesidades.

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