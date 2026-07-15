APOYOS ESTATALES MEJORAN LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO POTOSINO

* El titular de la Sedarh, Jorge Luis Díaz Salinas, destacó que la entrega de maquinaria y equipo beneficia a 20 mil productores de las cuatro regiones.

Los programas de mecanización y apoyo ganadero promovidos por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona han permitido mejorar las labores productivas y atender las necesidades de miles de familias dedicadas a las actividades agropecuarias en San Luis Potosí.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, informó que durante los ciclos 2024 y 2025 el Gobierno del Estado entregó más de cien tractores, rastras, ensiladoras y diversos equipos para beneficio de 20 mil productoras y productores de las cuatro regiones, y adelantó que durante 2026 se prevé superar esta meta.

Líderes de asociaciones ganaderas, como José Othón Herberth Orta, de San Martín Chalchicuautla, y Rodolfo Nápoles Elizarrarás, de Ébano, reconocieron que la entrega de tractores e implementos facilita el trabajo de la tierra, la producción de forraje y el mantenimiento de los predios, además de permitir mayores rendimientos.

Señalaron que, mediante una inversión superior a 10 millones de pesos, las y los productores cuentan con herramientas para sembrar, cultivar, limpiar terrenos y atender las afectaciones provocadas por las sequías de años anteriores.

El productor Marco Aurelio Quezada Rivera destacó que estos programas permiten recuperar pastizales y trabajar nuevamente las tierras dañadas por la falta de lluvias, lo que representa mejores condiciones para la producción agrícola y ganadera.

Díaz Salinas afirmó que el Gobierno del Estado dará continuidad a la entrega de maquinaria, implementos y apoyos dirigidos a las familias del sector agropecuario, con el objetivo de elevar la productividad y ampliar las oportunidades de desarrollo en el campo potosino.