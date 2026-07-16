EU ataca Irán: agresión golpea el norte del país e inhabilita un buque que intentó evadir bloqueo naval

AP.- Estados Unidos intensificó sus ataques contra Irán a primera hora del jueves, golpeando objetivos más al norte mientras las fuerzas estadounidenses también abrieron fuego contra un barco, al que acusaron de intentar romper su bloqueo naval sobre la República Islámica. Irán respondió con misiles y drones contra Baréin y Kuwait antes del amanecer.

Días de ataques de represalia en todo Medio Oriente por parte de Irán y Estados Unidos, y las renovadas amenazas al estrecho de Ormuz, han hecho trizas el acuerdo provisional para poner fin a la guerra contra Irán, y podrían hacer que la región vuelva a sumirse en una guerra total. Funcionarios iraníes dicen que los ataques estadounidenses han dejado más de 35 muertos y más de 300 heridos. En esta última ronda de violencia, la ofensiva también alcanzó por primera vez zonas alrededor de Teherán.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán prácticamente cerró el paso al tráfico marítimo, lo que disparó el precio del petróleo, de los fertilizantes y de muchos otros bienes mucho más allá de la región, y dio a Irán una gran influencia en las negociaciones.

Washington y Teherán intercambian amenazas mientras se intensifican los ataques

El alza de los precios supone un reto especial para el presidente estadounidense Donald Trump y su Partido Republicano, que espera retener el control del Congreso en las elecciones de noviembre. Pero Washington ha tenido dificultades para reabrir el paso con éxito, lo que llevó a Trump a restablecer el bloqueo naval el miércoles.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que su país estaba preparado para una confrontación militar más amplia si Estados Unidos no cumple los términos del acuerdo provisional, y la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con detener todas las exportaciones energéticas desde Medio Oriente debido al bloqueo.

“La exportación de petróleo y gas de la región será para todos, o para nadie”, sentenció.

Trump insistió de nuevo en que Irán estaba listo para alcanzar un acuerdo de paz, pero no dio más detalles.

“No les gusta lo que estamos haciendo, y sí quieren llegar a un acuerdo. Veremos si llegamos o no a un acuerdo con ellos, o si simplemente completamos la labor», refiriéndose al triunfo estadounidense, según dijo el miércoles en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Pennsylvania.

Estados Unidos e Irán lanzan ataques mientras se vuelve a imponer el bloqueo

Los ataques estadounidenses a primera hora del jueves alcanzaron zonas alrededor de Teherán, reportaron medios estatales. También informaron que Estados Unidos atacó la provincia de Semnan, donde se encuentran la producción de misiles balísticos de Irán y su programa espacial.

Washington reanudó el miércoles los ataques contra Irán durante el día, lo que evidencia aún más el aumento en la frecuencia de la ofensiva. Su ataque contra la isla de Tunb, que es considerada un punto estratégico en el estrecho de Ormuz, estuvo dirigido a sitios de defensa y misiles iraníes, explicó el Comando Central.

Mientras tanto, las fuerzas armadas estadounidenses indicaron que abrieron fuego contra el buque petrolero Belma, con bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla de Jarg, la principal terminal iraní de exportación de petróleo en el golfo Pérsico. Después de que el barco “ignorara múltiples advertencias”, una aeronave estadounidense lo inhabilitó lanzándole un misil contra su chimenea.

Otro ataque estadounidense estuvo dirigido a un cuartel de la 388va Brigada de Infantería Mecanizada del ejército iraní, que opera tanques y vehículos blindados, en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, informó la televisora estatal de Irán. En el reporte se indica que los estadounidenses dispararon al menos 13 misiles en el ataque, y que entre los siete muertos había reclutas y soldados de carrera. Otros efectivos resultaron heridos.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro de los combates

La ronda más reciente de combates se centra en el estrecho de Ormuz. El cómo reabrir el estrecho ha atormentado a Estados Unidos desde que Irán lo bloqueó en los primeros días de la guerra.

Durante el acuerdo provisional, algunos barcos comenzaron a moverse por el paso utilizando una ruta cercana a Omán supervisada por los militares estadounidenses, la cual está fuera del control de Teherán.

En los últimos días, Irán atacó barcos que utilizaban esa ruta, ante lo cual se produjeron ataques recíprocos. Washington ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos dicen que eso requeriría una armada mucho mayor, si no es que decenas de miles de efectivos terrestres. Imponer el bloqueo es otra forma de presionar a Irán.

Mientras tanto, el precio del petróleo sigue subiendo. El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, se cotizaba por encima de los 85 dólares por barril el jueves, más de un 15% por encima del precio anterior a la guerra, pero todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto más álgido del conflicto.