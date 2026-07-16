Trump anuncia el reemplazo de migrantes en el sector transporte por veteranos de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno planea restringir que los migrantes trabajen como conductores de camiones y en su lugar esa labor sea desempeñada por veteranos de guerra.

En la Cumbre de Defensa e Innovación celebrada en Pennsylvania, el mandatario aseguró que a los exmilitares se les enseñará cómo conducir esos vehículos y se va a establecer que cualquier estadounidense que haya conducido un camión pesado para el Ejército será elegible para obtener una licencia de conducir comercial.

«Mi administración pronto tomará medidas históricas para retirar a los camioneros migrantes que están matando a mucha gente. No pueden leer las señales. Muchos de ellos están bajo los efectos de drogas o alcohol y no deberían estar conduciendo estas unidades; entraron de forma totalmente ilegal y no los queremos. Sin embargo, están conduciendo por todas las carreteras estadounidenses y los vamos a reemplazar con orgullosos veteranos estadounidenses», dijo.

El gobierno Trump ha implantado una serie de requisitos para los conductores de camiones, como hablar inglés y revocar las licencias a quienes no sean residentes permanentes o ciudadanos; para esto ha retomado un caso en el cual un conductor de origen indio que causó un accidente mortal en California.

Este miércoles, Jashanpreet Singh, de 21 años, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en un accidente que dejó tres muertos y cuatro heridos el pasado 22 de octubre.

Singh se declaró culpable de tres delitos graves de homicidio vehicular con negligencia. Inicialmente, se le acusó de manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, pero el cargo fue retirado.

El choque ocurrió cuando el camión de Singh no logró frenar y embistió a gran velocidad contra el tráfico detenido en una de las autopistas más congestionadas del Área Metropolitana de Los Ángeles.

El accidente fue uno de los casos usados por la Casa Blanca para sacar de las carreteras a los que llamó conductores “ilegales”, a pesar de tener licencias de conducir comerciales.

Tras el accidente, el Servicio de Control de Migración y Aduanas emitió una orden de arresto contra Singh, que cumplirá su pena por el accidente en una prisión estatal.

Con información de EFE.