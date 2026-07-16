GOBIERNO DEL ESTADO IMPULSA LA INDUSTRIA CON CRÉDITO DE 2.5 MILLONES

* El programa PRESTE autorizó un financiamiento por 2 millones 530 mil pesos para ampliar la capacidad productiva de una empresa potosina y contribuir a la generación y conservación de empleos.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) autorizó un crédito por 2 millones 530 mil pesos, a través del programa PRESTE, para fortalecer la capacidad productiva de una empresa potosina dedicada a la confección de uniformes escolares, industriales y ropa de trabajo.

Como parte de la política de desarrollo económico promovida por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el financiamiento fue aprobado durante la Sesión Ordinaria 04/26 del Comité del programa PRESTE, con un plazo de pago de hasta 48 meses.

Los recursos permitirán ampliar el capital de trabajo de la empresa, incrementar su capacidad operativa y contribuir a la generación y conservación de empleos, favoreciendo el crecimiento de la industria local.

El programa PRESTE ofrece créditos de primero y segundo piso para proyectos productivos, de infraestructura y de impacto social, con montos de entre uno y 25 millones de pesos, una tasa fija anual del 14 por ciento y descuentos por pago puntual.