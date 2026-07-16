GOBIERNO DEL ESTADO RESPALDA MEDIDAS FEDERALES PARA EL SECTOR CAÑERO

• El ajuste al precio de la caña de azúcar anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo beneficiará a miles de familias de la Huasteca Potosina.

Las medidas anunciadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar el precio de la caña de azúcar a nivel nacional beneficiarán de forma directa a miles de familias de la Huasteca Potosina que tienen en esta actividad una de sus principales fuentes de ingreso, ya que San Luis Potosí se ubica entre los cinco principales productores de caña del país, solo por debajo de Veracruz y Jalisco.

Así lo afirmó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien señaló que el fortalecimiento del sector cañero permitirá mejorar la economía regional, las condiciones laborales de los jornaleros y el desarrollo económico de la Huasteca, ya que con el anuncio se espera que el azúcar mexicana recupere su posición en el mercado de Estados Unidos, en especial para el ciclo 2026-2027.

Agregó que el cultivo de la caña en San Luis Potosí tiene un valor de producción muy significativo, ya que es una de las actividades agrícolas más importantes del estado, especialmente en la Huasteca, en Ciudad Valles y su zona cañera.

Se espera que, tras este anuncio realizado a nivel nacional, la producción potosina incremente de forma significativa su presencia dentro de la industria azucarera nacional.