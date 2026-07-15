ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO INAUGURA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES ACACIAS Y RÍO MEZQUITE

• Con una inversión superior a 7.3 millones de pesos, el Ayuntamiento de Soledad transformó la movilidad, seguridad y calidad de vida de más de 3 mil habitantes con una obra integral de infraestructura urbana.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró este miércoles la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Acacias y Río Mezquite en la colonia Alcatraces, obra que representó una inversión de más de 7 de pesos, que beneficia de manera directa e indirecta a más de 3 mil habitantes y responde al compromiso de llevar infraestructura de calidad a todas las colonias reflejando el cambio que transforma, mediante obras que elevan el bienestar de las familias.

Durante el evento, vecinas y vecinos recibieron al Alcalde entre aplausos, porras y muestras de agradecimiento al ver concretado un proyecto esperado durante más de tres décadas; la obra comprendió la intervención de más de casi 5 mil metros cuadrados, con la sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, trabajos de terracerías, construcción de banquetas, guarniciones, pavimento de concreto hidráulico, además de señalética, pintura y alumbrado público, que fortalecen la movilidad, la seguridad, la plusvalía de las viviendas y la calidad de vida de las familias.

«Hoy, más que ver el concreto, queremos que vean la calidad de vida que cambia para todas las familias de Alcatraces, en Soledad lo que se inicia se termina y aquí no hay colonias de primera, segunda o tercera, todas importan y todas merecen vialidades dignas, iluminadas y seguras, estas obras las estamos llevando a lo largo y ancho del municipio porque nuestro compromiso es transformar la vida de nuestra gente», expresó el edil soledense.

Así mismo, llamó a las y los habitantes a conservar limpias las nuevas vialidades para mantenerlas en óptimas condiciones, y destacó que estas acciones continúan desarrollándose en colonias de todo el municipio con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

A nombre de las familias beneficiadas, la vecina Leticia Martínez manifestó la emoción de la comunidad al recibir la obra. «Hoy es un día histórico para nuestra colonia, el polvo y el lodo quedaron atrás; ahora tenemos banquetas, drenaje, alumbrado y una calle segura para nuestras familias, gracias por escuchar nuestro clamor y hacer realidad un sueño de más de 30 años, esta obra mejora nuestra calidad de vida y nos compromete a cuidar lo que hoy recibimos», expresó entre aplausos de los asistentes, quienes celebraron la entrega de una obra que reafirma un gobierno cercano, que escucha y atiende las necesidades de la población.