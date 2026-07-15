PASO INFERIOR DE CIRCUITO POTOSÍ ENTRA A SU RECTA FINAL

* La obra registra avances en su etapa final y será entregada próximamente para agilizar la movilidad de miles de usuarios en el sur de la capital.

El Paso Inferior Vehicular ubicado en Circuito Potosí y el acceso a la Arena Potosí avanza hacia su etapa final y próximamente será entregado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como parte de las obras estratégicas que transforman la movilidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que actualmente se realiza la colocación de la base asfáltica en el cuerpo central de la vialidad, además del armado, cimbrado y colado de guarniciones de concreto reforzado, así como trabajos de terracerías y base hidráulica.

La funcionaria explicó que la obra permitirá un tránsito continuo sobre Circuito Potosí, reducirá tiempos de traslado y facilitará los desplazamientos hacia la zona industrial y otros puntos estratégicos de la ciudad.

Con esta infraestructura, miles de automovilistas contarán con una vialidad moderna que contribuirá a una circulación más ágil y segura en uno de los corredores con mayor aforo vehicular de la capital.