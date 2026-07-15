Gobierno de la Capital realiza limpieza nocturna en avenida Salvador Nava

Las cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales trabajan durante la noche para conservar en mejores condiciones una de las principales vialidades de San Luis Capital y reducir afectaciones a la circulación.

Como parte de las acciones permanentes para el mantenimiento de la ciudad, personal de la Dirección de Servicios Municipales llevó a cabo una jornada de limpieza integral en la avenida Salvador Nava, con el propósito de mantener esta importante vialidad en mejores condiciones para beneficio de quienes diariamente transitan por ella.

Estas labores se realizaron en horario nocturno para disminuir las afectaciones al tránsito vehicular. El Gobierno de la Capital ofreció una disculpa a las y los automovilistas por los inconvenientes temporales que pudieran generarse y destacó que estos trabajos permiten que, al iniciar el día, la ciudadanía encuentre una avenida más limpia, segura y ordenada.

La Dirección de Servicios Municipales reiteró que estas acciones forman parte del programa permanente de conservación de la infraestructura urbana que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mantener espacios públicos dignos y seguir construyendo un San Luis Amable.