Obras Públicas atiende de inmediato reporte por hundimiento en Nereo Rodríguez y Muñoz

La Dirección de Obras Públicas inició trabajos de sondeo para evaluar las condiciones estructurales de un brocal que presenta indicios de colapso. Posteriormente se realizará su reposición y la renivelación de la superficie para restablecer la seguridad vial.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, mantiene una atención permanente e inmediata a los reportes que realiza la ciudadanía sobre afectaciones en la infraestructura urbana, con el propósito de prevenir riesgos y conservar vialidades más seguras para quienes diariamente transitan por San Luis Capital.

Como parte de estas acciones, la Dirección de Obras Públicas está en proceso d atención de un reporte ciudadano en el cruce de avenida Nereo Rodríguez Barragán y avenida Muñoz, donde fue detectado el inicio del colapso de una alcantarilla, situación que provocó un hundimiento visible en la superficie de rodamiento y representaba un riesgo para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

Tras la inspección inicial, cuadrillas especializadas iniciaron trabajos de sondeo en la zona para conocer el estado real de la estructura subterránea y determinar el alcance de la afectación. Una vez concluida la evaluación técnica, se llevará a cabo la renivelación del área y la reposición integral del brocal, garantizando una reparación segura y de mayor durabilidad.

El director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, señaló que este tipo de intervenciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de la infraestructura urbana impulsado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, mediante el cual se atienden oportunamente los reportes ciudadanos para evitar que daños menores evolucionen en afectaciones de mayor magnitud.

La dependencia municipal reiteró que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para identificar oportunamente este tipo de incidencias, por lo que los reportes recibidos son incorporados de manera inmediata a la programación de las cuadrillas operativas, priorizando aquellos puntos que representan riesgos para la movilidad o la seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de conservar en buenas condiciones la infraestructura vial de San Luis Potosí, respondiendo con oportunidad a las necesidades de la población y fortaleciendo una ciudad más segura, funcional y con mejores condiciones para la movilidad de todas y todos.