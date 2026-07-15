FENAPO 2026 DETONARÁ EL TURISMO EN SAN LUIS: RICARDO GALLARDO

• El Gobernador del Estado pidió atención profesional a visitantes para consolidar la proyección turística, económica y cultural de las cuatro regiones de San Luis Potosí durante la temporada ferial.

Durante la reunión de gabinete celebrada este martes, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó la transformación de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la cual pasó de ser una celebración local a convertirse en un referente nacional e internacional por su cartelera artística, instalaciones renovadas, acceso gratuito y carácter incluyente.

El Mandatario Estatal explicó que esta edición generará una importante derrama económica de más de 3 mil millones de pesos en para hoteles, restaurantes, servicios de transporte, comercios y establecimientos del Centro Histórico, además permitirá que turistas nacionales y extranjeros conozcan los atractivos de las cuatro regiones, desde los paisajes del Altiplano y los parajes naturales de la Huasteca, hasta la riqueza arquitectónica, cultural y gastronómica de la zona Centro, lo que también beneficiará a prestadores de servicios de las cuatro regiones de la entidad.

Agregó que la gratuidad en el ingreso y en la mayoría de los espectáculos, junto con la presentación de artistas internacionales como Katy Perry y Mötley Crüe permitirá recibir a miles de visitantes y proyectar a San Luis Potosí como uno de los principales destinos turísticos y de entretenimiento del país.

Por ello, el Gobernador Ricardo Gallardo instruyó a las y los integrantes del gabinete estatal a trabajar con una visión común y brindar atención humana, profesional y eficiente a quienes visiten la entidad. Añadió que las actividades culturales, deportivas, turísticas y recreativas programadas durante la temporada ferial permitirán ampliar la estancia de los visitantes y generar beneficios económicos para más familias potosinas.