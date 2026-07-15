FISCALÍA POTOSINA OBTIENE VINCULACIÓN A PROCESO DE DOS IMPUTADOS POR SECUESTRO AGRAVADO

• Agentes de la Fiscalía de Derechos Humanos al servicio de la sociedad, lograron la prisión preventiva oficiosa contra los señalados

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso de Sergio “N” y Misael “N”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

La autoridad judicial determinó que los datos de prueba aportados por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, son suficientes para vincular a proceso a ambos indiciados, quienes habrían participado en hechos suscitados el 22 de junio de 2026, en la capital potosina.

Asimismo, con el trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, el Juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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