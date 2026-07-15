Murió la primera actriz, Elsa Aguirre

La Asociación Nacional de Intérpretes, (ANDI), confirmó la muerte de Elsa Aguirre, primera actriz e ícono de la época del cine de oro de México; tenía 95 años.

Elsa Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, México. Desde muy joven, su deslumbrante belleza física y su innata presencia escénica llamaron la atención del público y de los cazatalentos de la época.

A mediados de la década de 1940, tras ganar un concurso de belleza organizado por la productora CLASA Films Mundiales, ingresó formalmente al mundo del espectáculo junto a su hermana Alma Rosa, marcando el inicio de una de las trayectorias más estables y admiradas de la llamada Época de Oro del cine mexicano

Su debut cinematográfico se produjo en 1945 con la película El sexo fuerte, una comedia satírica dirigida por Emilio Gómez Muriel. Rápidamente, su carrera despegó gracias a su versatilidad para interpretar tanto a la ingenua cautivadora como a la mujer fatal y de carácter indomable.

A lo largo de los años, consolidó su estatus de diva gracias a títulos emblemáticos como Algo flota sobre el agua (1947), cinta que inspiró la famosa canción “Flor de azalea”, Lluvia roja (1950), Cuatro noches contigo (1952) y La culta dama (1957), donde demostró una notable madurez actoral.

A lo largo de su prolífica etapa en la pantalla grande, Elsa Aguirre compartió créditos con las figuras masculinas más prominentes y cotizadas de la industria. Fue la musa y contraparte de grandes ídolos como Pedro Infante en También de dolor se canta (1950), Jorge Negrete en Lluvia roja, y Arturo de Córdova en Algo flota sobre el agua.

Asimismo, protagonizó intensos dramas al lado de primeros actores de la talla de Pedro Armendáriz en La cobarde (1953) e Ignacio López Tarso, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del cine nacional.