AGENTES ESTATALES DETUVIERON A DOS PERSONAS Y ASEGURARON UNA «CACHIMBA»

Resultado de las acciones permanentes y el trabajo de prevención en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres en hechos distintos, asegurándoles dosis de droga y un arma de fuego artesanal.

En la colonia Progreso de la capital potosina fue detenido Juan “N” de 32 años, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con las características de la droga conocida como “cristal”, así como un arma de fuego artesanal.

En una segunda intervención, realizada en el municipio de Axtla de Terrazas, fue detenido Eulogio “N” de 19 años, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con las características de la droga conocida como “cristal”.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mantiene acciones para fortalecer la seguridad y la paz en las cuatro regiones de San Luis Potosí.