PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD DESPLEGARÁ OPERATIVO ESPECIAL POR CONVENCIÓN INTERNACIONAL RELIGIOSA

• Para asegurar el orden y la seguridad de asistentes, personal operativo, dos ambulancias y brigadistas capacitados atenderán la concentración que se realizará en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, en la carretera a Matehuala.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, implementará un operativo especial para brindar seguridad durante la Convención Internacional de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, que reunirá esta semana a más de 30 mil personas provenientes de distintos estados y países; el dispositivo contempla la presencia permanente de personal operativo, dos ambulancias y acciones preventivas para garantizar una estancia segura a las y los asistentes.

Atendiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener un gobierno cercano que escucha, atiende y protege a las familias, se dará presencia a esta eventualidad anual que, además, impulsa la economía y el motor turístico regional.

Como parte de la estrategia preventiva, desde el pasado 11 de julio se realizan jornadas de capacitación y adiestramiento para los brigadistas de la propia congregación religiosa, con prácticas desarrolladas durante sábado, domingo, lunes y martes. La actividad comenzará los días 16 y 17 de julio con la convención juvenil, que espera alrededor de dos mil participantes, posteriormente continuará el encuentro de mujeres con seis mil asistentes y concluirá con la convención general, cuyos últimos cuatro días concentrarán la mayor afluencia de visitantes.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, destacó que el objetivo es mantener una vigilancia permanente durante todo el desarrollo del encuentro religioso. “La instrucción es garantizar la seguridad de las personas que nos visitan de diferentes países, tendremos personal directamente involucrado, dos ambulancias y un operativo preventivo para responder de manera inmediata ante cualquier situación y proteger la integridad física de todas y todos los asistentes”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la prevención y la coordinación institucional para ofrecer condiciones de orden y tranquilidad en eventos de gran convocatoria, reafirmando el cambio que transforma y la cercanía con la población mediante servicios que salvaguardan el bienestar de las familias soledenses y de quienes visitan el municipio.