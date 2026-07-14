Ayuntamiento de SLP invita al 6to Foro de Capacitación: “El Futuro de los Negocios en México”

El encuentro gratuito reunirá a especialistas en inteligencia artificial, geopolítica y comercio internacional para brindar herramientas estratégicas a empresarios y emprendedores.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sector empresarial, la Dirección de Desarrollo Económico, del Ayuntamiento de San Luis Potosí, llevará a cabo el 6to Foro de Capacitación “El Futuro de los Negocios en México”, un espacio diseñado para analizar las nuevas tendencias que marcarán el rumbo de las empresas en el país.

El evento, de acceso totalmente gratuito, se realizará bajo una modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como a través de la plataforma Zoom, con contenidos enfocados en innovación, crecimiento empresarial y adaptación a los nuevos escenarios globales.

Durante la jornada participarán expertos invitados que compartirán conocimientos y estrategias clave para la toma de decisiones en el entorno actual. El Dr. Javier Rueda abordará el tema de Geopolítica e Inteligencia Artificial, mientras que la Mtra. Vanessa Zárate analizará los riesgos y decisiones del TMEC.

Las personas interesadas en formar parte de este foro pueden registrarse de manera gratuita en el enlace (https://forms.gle/MHFxor8N1NNbhktVA).