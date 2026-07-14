GOBIERNO DE SOLEDAD OFRECE BECAS UNIVERSITARIAS A JÓVENES QUE DESEAN CONTINUAR PREPARÁNDOSE

• El Ayuntamiento mantiene convenios con instituciones de nivel superior que ofrecen apoyos de hasta el 50 por ciento en mensualidades, becas e inscripciones para asegurar su continuidad académica.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la educación y el futuro de las juventudes al mantener una amplia red de convenios con universidades e instituciones de formación superior que brindan descuentos de hasta el 50 por ciento en mensualidades, becas académicas y eliminación en el pago de inscripciones, con el propósito de que las y los jóvenes encuentren una alternativa para continuar su preparación profesional cerca de su hogar, respondiendo al compromiso de un Gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de las familias.

Esta estrategia educativa se impulsa por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha colocado a la educación como una prioridad para que ninguna o ningún joven vea limitadas sus aspiraciones de superación; además de contar con instituciones de nivel superior establecidas en el municipio, como la Universidad Tecnológica (UT), el Instituto Tecnológico Regional, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Universidad Vasconcelos, el Gobierno Municipal mantiene alianzas con diversas universidades e instituciones de la zona metropolitana para ampliar las oportunidades de acceso a la educación.

La directora de Educación y Acción Cívica, Velia Guadalupe Castro Granja destacó que estos convenios representan un respaldo directo para la economía de las familias soledenses. «La indicación de nuestro Alcalde es acercar oportunidades reales a las y los jóvenes para que continúen sus estudios, gracias a estos acuerdos contamos, además, con beneficios en instituciones como UDEP, UNID, UNINOVA, el Instituto de Protesistas Dentales, Salesiano, además de opciones de bachillerato como el Instituto Panamericano, Prepa Vasconcelos, ITM y CECATI 181, facilitando el acceso a una formación académica de calidad», expresó.

El Gobierno Municipal invita a las y los interesados a acudir a la Dirección de Educación y Acción Cívica para conocer los requisitos y beneficios de cada convenio, en la Unidad Administrativa Municipal, en avenida San Pedro #1860, colonia Valle de San Isidro.

Estos esfuerzos acercan oportunidades a la población y respaldan el crecimiento académico de las juventudes, consolidando el cambio que transforma e impulsa a un municipio donde la educación permanece al alcance de todas y todos.