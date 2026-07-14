CON ACCIONES PERMANENTES, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD COMBATE EL MALTRATO ANIMAL

• El Ayuntamiento mantiene vigilancia permanente, sanciones y seguimiento a los casos para garantizar el bienestar de caballos, perros y gatos, privilegiando la atención oportuna y la cercanía con la población.

Con programas permanentes de atención y seguimiento a reportes por casos de presunto maltrato animal, el Ayuntamiento de Soledad reafirma una política de protección de mascotas y justicia animal, a través de la Dirección de Ecología, dependencia que recibe denuncias y da acompañamiento a particulares para garantizar condiciones dignas, espacios seguros y alimentación suficiente a equinos, perros y gatos.

La titular de Ecología Municipal, Yasmín Luna Barrios, informó que se mantiene una vigilancia constante para inhibir el uso de tracción animal, práctica que ya está prohibida oficialmente en el municipio; durante la presente administración, únicamente se han detectado y sancionado alrededor de tres casos, principalmente en la periferia, donde además del resguardo del equino y la carreta, se aplican multas conforme al dictamen veterinario y al daño ocasionado al animal.

Añadió que el trabajo también se concentra en la protección de perros y gatos, atendiendo reportes por falta de alimento, espacios inadecuados o condiciones de abandono; como parte de esta política de cero tolerancia al maltrato animal, el Ayuntamiento ha presentado cinco denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado por casos tipificados como crueldad animal, fortaleciendo la actuación legal para sancionar este tipo de conductas.

«Estamos presentes en cualquier queja ciudadana que recibimos, damos seguimiento puntual y buscamos que cada animal tenga una vida digna, cuando detectamos irregularidades, los responsables firman un acta de comparecencia, se comprometen a corregir las condiciones y realizamos inspecciones posteriores para verificar el cumplimiento», expresó. Agregó que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, ha instruido que el bienestar animal sea un compromiso de este Gobierno, para proteger a toda mascota que integra un hogar en el municipio.

Añadió que actualmente no se tienen denuncias activas sobre este delito, y se brinda seguimiento a las situaciones ya conveniadas para asegurar cuidados y protección a los animales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de proteger a los seres sintientes, fortalecer la cultura del respeto hacia los animales y mantenerse cercano a la ciudadanía para construir un municipio más responsable y solidario.