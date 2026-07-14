POLICÍAS MUNICIPALES DE SOLEDAD RECIBEN CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE

• La Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores impartió una ponencia a la Guardia Civil Municipal, para fortalecer la actuación del primer respondiente y la correcta canalización de los casos.

Con el propósito de fortalecer una actuación policial cercana, profesional y con pleno respeto a los derechos humanos, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez recibió este día una capacitación especializada sobre el Protocolo de Atención a Personas Adultas Mayores en Situación de Calle, reforzando los conocimientos de las y los elementos que, por su labor, son el primer contacto con este sector de la población.

Esta jornada es parte de la estrategia impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para consolidar una corporación mejor preparada, cercana a las familias y comprometida con la protección de los sectores más vulnerables.

La apertura del conversatorio, estuvo a cargo del director general de la corporación, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, quien en compañía del titular de Seguridad Vial y Movilidad, comandante Miguel Ángel Hernández Hernández, y el director de Fuerzas Municipales, Ulises López Rendón, se recibió al ponente Antonio Tristán Rodríguez, adscrito al área jurídica de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores (PDPAM) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Durante la ponencia se abordaron las atribuciones que corresponden a las y los policías municipales al localizar a una persona adulta mayor en situación de calle, priorizando la entrevista inicial, la búsqueda de redes familiares y la correcta canalización a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), conforme al marco jurídico vigente; el objetivo es que cada intervención se realice con sensibilidad, certeza legal y una coordinación efectiva entre las instituciones responsables de garantizar los derechos de este grupo poblacional.

Además, adquirieron conocimientos para identificar negligencia, abandono o cualquier tipo de violencia que afecté a este sector. “La canalización es el punto más importante. Obviamente, la legislación y el Marco jurídico marca que se canaliza a los DIF Municipales, donde se brindará orientación y asesoría al adulto mayor, para procurar y vigilar que se respeten sus garantías individuales y derechos humanos” expuso el ponente Tristán Rodríguez.

Esta capacitación forma parte del programa permanente de profesionalización de la corporación, que mantiene una actualización constante en materias como derechos humanos, atención a grupos vulnerables y actuación policial. Este esfuerzo ha sido reconocido incluso por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien destacó a Soledad de Graciano Sánchez entre los municipios que fortalecen de manera continua la preparación de sus policías, en favor del bienestar de la población.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantener una Guardia Civil Municipal cada vez más preparada, humana y cercana a la población, privilegiando la prevención, el respeto a la dignidad de las personas y la atención oportuna de quienes más lo necesitan, como parte del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.