EMPRESARIOS RESPALDAN OBRA DEL PUENTE DE LA FAMILIA INICIADO POR RICARDO GALLARDO

• Líderes del sector productivo destacaron que la nueva infraestructura mejorará la movilidad, reducirá costos operativos y favorecerá el desarrollo económico de San Luis Potosí.

El inicio de la construcción del Puente de la Familia, encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, recibió el respaldo de representantes del sector empresarial, quienes coincidieron en que esta obra estratégica permitirá mejorar la conectividad en la zona metropolitana y facilitar los traslados de familias, trabajadores y empresas.

El presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Rodrigo Sánchez Espinosa, señaló que el proyecto representa una oportunidad para dinamizar la economía estatal, al generar participación de empresas locales y ampliar la proveeduría de materiales. Añadió que la nueva infraestructura contribuirá a reducir tiempos de traslado y costos de operación, además de favorecer una movilidad más eficiente y sustentable.

Por su parte, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Mario González Martínez, destacó que el Puente de la Familia es una obra esperada durante años por la ciudadanía y el sector productivo. Explicó que la conexión del Circuito Potosí con Villa Magna y la Zona Industrial permitirá agilizar la circulación, disminuir congestionamientos y atender las necesidades de crecimiento urbano y económico de San Luis Potosí.