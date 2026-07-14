EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO REÚNE A SU GABINETE PARA EVALUAR SUS RESULTADOS

* El Gobernador definió prioridades en obras, seguridad, educación, programas sociales, turismo y atención ciudadana.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó una reunión de trabajo con el gabinete legal y ampliado, en la que instruyó a las y los titulares de las dependencias estatales a acelerar resultados, mejorar la coordinación y mantener el ritmo de trabajo en beneficio de las familias potosinas en las cuatro regiones del estado.

Durante la reunión, el Mandatario Estatal estableció como prioridades la ejecución de infraestructura estratégica, la continuidad de los programas sociales y la ampliación de acciones en seguridad, salud, educación, deporte, cultura y atención ciudadana, con el objetivo de consolidar el desarrollo de San Luis Potosí durante los próximos años.

Ricardo Gallardo pidió a todas las dependencias preparar su participación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, mediante espacios adecuados, servicios eficientes y atención directa para los millones de visitantes locales y foráneos que acudirán al máximo evento ferial del Estado.

También instruyó a las secretarías de Turismo y Cultura, a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado a mantener operativos permanentes durante la temporada vacacional, para garantizar condiciones de seguridad y atención en los destinos turísticos de las cuatro regiones.

En materia educativa, solicitó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y al Sistema Educativo Estatal Regular avanzar en los preparativos del próximo ciclo escolar. A la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y al Sistema Estatal DIF les pidió ampliar la entrega de apoyos para que los programas lleguen oportunamente a las personas que más los necesitan.

Finalmente, el Gobernador instruyó a las dependencias responsables de infraestructura a mantener el ritmo de ejecución de proyectos como el paso inferior vehicular de la Arena Potosí, la segunda etapa de la Vía Alterna Sur y el Puente de la Familia, recientemente iniciado en la zona poniente de la capital, para mejorar la movilidad y generar nuevas oportunidades de desarrollo.